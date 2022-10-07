Электросамокаты попали в ПДД

Правительство утвердило изменения в ПДД, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Они получили статус средств индивидуальной мобильности, ехать на них можно на скорости не больше 25 километров в час.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) — это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства.

Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час. Масса электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 килограммов.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители СИМ должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 километрами в час, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.