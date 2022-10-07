GeForce RTX 4090 потребует очень мощный блок питания

GeForce RTX 4090 может потребовать больше рекомендуемых 850 Вт. Некоторые производители видеокарт уже указывают в требованиях необходимую мощность в 1200 Вт.

В официальных требованиях Nvidia для RTX 4090 указан стандартный блок питания на 850 Вт. Компании MSI, PNY, Galax и Inno3D рекомендуют блок питания мощностью 850 Вт. Однако некоторые производители игнорируют официальные данные.

Например, Asus указал в требованиях к системе для ROG Strix блок питания мощностью 1000 Вт. Компания учитывает вероятность разгона и запрашивает блок «на вырост». Palit поступил еще строже, указав необходимость установки блока в 1200 Вт.

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Согласно данным бенчмарка Furmark, RTX 4090 может потреблять более 600 Вт даже без разгона. В базовых тестах карта потребляла 426 Вт, а при максимальной нагрузке — 616 Вт.

Пользователи BiliBili, проводившие тестирование, отметили, что новое поколение видеокарт покажет наилучшую производительность только после разгона и в паре с мощными процессорами последнего поколения.