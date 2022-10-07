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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина прилетела на МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина на корабле Crew Dragon причалила к узловому модулю Harmony на МКС, сообщает Роскосмос.

На борту корабля прибыл экипаж миссии Crew-5: Анна Кикина, астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти.

На несколько дней, вплоть до отстыковки корабля экипажа Crew-4, на МКС будет находиться 11 землян. Кикина будет работать с космонавтами Роскосмоса. По российской программе полетов запланировано проведение 49 научных экспериментов.

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Наука #Космос #Новосибирск
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