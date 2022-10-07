Ученые заявили о пользе игрушек поп‑ит

Антистресс-игрушки — поп-ит и симпл-димпл — полезны для детей, они помогают расслабиться и поднимают настроение, сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на исследование Новосибирского НИИ гигиены.

«Игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект», — сообщили исследователи.

Поп-ит и симпл-димпл — игрушки из резины с полусферами, издающими щелкающий звук при нажатии. Весной 2021 года популярность поп-ита выросла в пять раз, симпл-димпла — в 13. Взрывной спрос объяснялся модными видео в TikTok. Тогда же родители задались вопросам — а не опасны ли эти безделушки?

Электронные сигареты против обычных

За исследования взялись ученые, чтобы ответить на вопросы встревоженных мам и пап. Во время исследования оценивали, как ребенок концентрирует внимание, наблюдали за умственной работоспособностью детей, настроением, аппетитом, успешностью выполнения заданий.