Длительный и прочный мир в Европе возможен только при участии России, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Пока нам не удастся это в действительности сделать, холодная война не окончена по-настоящему», — приводит РИА Новости заявление Меркель, которое она сделала на церемонии в честь 77-летия газеты Sddeutsche Zeitung в Мюнхене.

Экс-канцлер в очередной раз призвала относиться к заявлениям из Москвы «серьезно, а не классифицировать их с самого начала как блеф».

Ранее она уже заявляла, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России.

Меркель покинула должность главы германского правительства в 2021 году, она занимала пост канцлера в течение 16 лет, с 2005 года.