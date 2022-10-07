НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Эксперты назвали самый проблемный браузер года

Источник:
Sibnet.ru
342 1

Эксперты Atlas VPN сравнили количество ошибок в популярных браузерах за период с 1 января 2022 года по 1 октября. Самым проблемным оказался Google Chrome.

По результатам исследования Chrome оказался самым уязвим браузером на рынке. В нем обнаружили 303 новые уязвимости, способствовавшие появлению еще 3159 ошибок. Только в октябре он может «похвастаться» еще пятью свежими багами, сообщается в исследовании Atlas VPN.

На втором месте Mozilla Firefox, там обнаружено 117 новых уязвимостей, третье место досталось Microsoft Edge — 103, четвертое — Safari — 26. Opera может похвастаться отсутствием свежих багов, с момента релиза в ней было всего 344 ошибки безопасности.

Отмечается, что уязвимости в Google Chrome, Microsoft Edge и Opera могут быть одинаковыми из-за того, что они используют один и тот же движок Chromium. Однако не все ошибки «наследуются» одинаково, так как разработчики создают свои браузеры по-разному.

Фото: © Atlas VPN

Чтобы избежать большинства ошибок безопасности, эксперты рекомендуют своевременно обновлять браузеры до последних версий и воздержаться от загрузки и запуска плагинов и расширений из неизвестных источников.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Windows 11 объяснит, почему нельзя удалить файлы
Браузер Edge получил бесплатный встроенный VPN
Илон Маск анонсировал «приложение для всего»
Эксперт рассказал, как установить удаленные из AppStore приложения
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
2129
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
4931
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
11560
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
9515
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
8621
2
Как выбрать
Чем защитить экран смартфона
19.09.22, 20:31
2291
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
7331
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
14091
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
13205
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
18160
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

d6w58vnowu

ну хорошо, давайте устроим повторное голосование под наблюдением ООН, как уже предлагали?и чью потерю...

urbasik

И это лицо Победы? да вы с печки рухнули.

Uynachalnica

Пусть это тем жителям Давыдова Брода расскажет, которые проголосовали за вхождение, а их опять отсоединили,...

alex.nska

зачем санкции и угрозы в сторону России,зачем они гнобят и не хотят договариваться,почему они не могут...