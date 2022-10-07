Эксперты назвали самый проблемный браузер года

Эксперты Atlas VPN сравнили количество ошибок в популярных браузерах за период с 1 января 2022 года по 1 октября. Самым проблемным оказался Google Chrome.

По результатам исследования Chrome оказался самым уязвим браузером на рынке. В нем обнаружили 303 новые уязвимости, способствовавшие появлению еще 3159 ошибок. Только в октябре он может «похвастаться» еще пятью свежими багами, сообщается в исследовании Atlas VPN.

На втором месте Mozilla Firefox, там обнаружено 117 новых уязвимостей, третье место досталось Microsoft Edge — 103, четвертое — Safari — 26. Opera может похвастаться отсутствием свежих багов, с момента релиза в ней было всего 344 ошибки безопасности.

Отмечается, что уязвимости в Google Chrome, Microsoft Edge и Opera могут быть одинаковыми из-за того, что они используют один и тот же движок Chromium. Однако не все ошибки «наследуются» одинаково, так как разработчики создают свои браузеры по-разному.

Чтобы избежать большинства ошибок безопасности, эксперты рекомендуют своевременно обновлять браузеры до последних версий и воздержаться от загрузки и запуска плагинов и расширений из неизвестных источников.