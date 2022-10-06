Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на любое повышение цен в стране.

«С 6-го числа (октября) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — цитирует агентство БелТА Лукашенко.

По его словам, могут быть исключения по тем или иным позициям, при этом решения могут принимать министр антимонопольного регулирования и торговли или председатели облисполкомов.

Лукашенко пояснил решение тем, что цены «уперлись в потолок». Также он предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-то попыток уйти с рынка и закрытий объектов.

За восемь месяцев 2022 года инфляция в Белоруссии составила 13,8%, а в целом за год правительство планирует выйти на уровень 19%. В 2021 году инфляция составила 9,97%. Власти рассчитывали удержать инфляцию в этом году на уровне 6%.