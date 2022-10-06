Дефицита зимних шин в России не ожидается

Запасы зимних шин к началу сезона в России составили 33 миллиона штук, этого хватит более чем на девять месяцев.

Запасы шин в России к сентябрю составили более 80 миллионов штук, что на 30% больше, чем годом ранее, приводит «Коммерсантъ» данные системы маркировки «Честный знак».

Более 33 миллионов шин — зимние, что на 43% больше, чем в прошлом сезоне смены резины. Текущих запасов хватит более чем на девять месяцев.

Из общего объема запасов 65% приходятся на произведенные в РФ, остальное — импорт. Основными поставщиками зимних шин в РФ стали Китай, Гонконг, Южная Корея, Турция и Узбекистан.

Новые автомобильные шины подорожали за год на 42%, б/у шины — на 23%, подсчитал автомобильный портал «Дром». Его аналитики полагают, что дефицита шин в РФ не будет, но «могут быть сложности с поиском непопулярных размеров по приемлемой цене».