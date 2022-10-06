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МИД Казахстана сообщил о «жестком разговоре» с послом России

Источник:
ТАСС
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Фото: Jirka Dl / CC BY-SA 3.0

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла России Алексея Бородавкина для обсуждения высказываний официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском дипломате, говорившем об убийстве русских. 

«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», — рассказали ТАСС в пресс-службе МИД Казахстана.

Посол Украины 21 августа в интервью заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских, так как «чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

«Этот воинствующий русофоб отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Власти Казахстана выразили протест послу Украины в связи с его высказываниями. Официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Врублевский принес извинения за свои высказывания. Но Россия настояла на его выдворении.

В среду Смадияров сообщил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане, его кандидатуру сейчас согласовывают.

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