Ряд глав регионов и депутатов потребовали правдивой информации о неудачах российской армии в ходе СВО. По их мнению, пора бы навести порядок и с частичной мобилизацией. Иначе есть риск «потери кредита доверия» со стороны народа, заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей. Я читал сводки Совинформбюро за 1941 год, когда немцы прорывались к Москве. Там открыто говорили, что где-то мы отходим. Но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то совершила это, наши летчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то», — сказал Картаполов в эфире программы «Соловьев Live».

И благодаря этому, по его словам, «люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле». «Сейчас тоже враг на нашей земле», — отметил генерал, добавив, что все приграничные села Белгородской области практически разрушены.

«Мы это узнаем от кого угодно — от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются. Народ-то знает. У нас народ не глупый. И он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия», — считает Картаполов.

Потеря Красного Лимана

В начале октября российские силы оставили Красный Лиман — важнейший с военной точки зрения населенный пункт на севере Донецкой народной республики. Минобороны сообщило, что войска были вынуждены отойти на «более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения.

Позднее российские части оставили северную часть Херсонской области. «Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — сказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

#Мир Зачем России Донбасс, Херсон и Запорожье

Проблема в том, что оставленные районы после включения ДНР и Херсонской области в состав РФ стали российскими территориями. «Я всегда говорил: нет ничего лучше озвученной правды, пусть горькой, обидной, но правды. Только так можно двигаться вперед», — написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он раскритиковал военное командование. «В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», — заявил глава Чечни.

Эксперты предрекли ему проблемы из-за столь эмоционального высказывания. Но президент России Владимир Путин в день рождения Кадырова (5 октября) присвоил ему звание генерал-полковника.

Изъяны мобилизации

Проблемы всплыли при и проведении мобилизации. Выяснилось, что многого из армейских запасов не хватает. Главы комитетов Госдумы по обороне Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемами в снабжении тыла.

Генпрокуратура должна выяснить, «куда все делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме», —сказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Вопрос — где это все?» — отметил он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал состояние частей, где находятся мобилизованные. «Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и т.д и т.п.», — написал он в своем телеграм-канале.

«Есть ли у меня вопросы по тактике и ходу ведения СВО? Есть ли у меня вопросы по защите нашими военными наших исконных территорий и территорий, вновь вошедших в состав нашей Родины? Есть. Конечно», — подчеркнул Старовойт.