Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета

Режиссер Алексей Учитель вслед за главой Российского оскаровского комитета Павлом Чухраем решил выйти из организации из-за непонимания с коллегами.

«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — приводит ТАСС слова Учителя.

Причиной выхода из комитета стало то, что без согласования с ее членами было принято решение отказаться участвовать в «Оскаре». По этой же причине пост главы Российского оскаровского комитета покинул Чухрай.