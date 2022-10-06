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Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Режиссер Алексей Учитель вслед за главой Российского оскаровского комитета Павлом Чухраем решил выйти из организации из-за непонимания с коллегами.

«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — приводит ТАСС слова Учителя.

Причиной выхода из комитета стало то, что без согласования с ее членами было принято решение отказаться участвовать в «Оскаре». По этой же причине пост главы Российского оскаровского комитета покинул Чухрай.

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Топ комментариев

d6w58vnowu

ну хорошо, давайте устроим повторное голосование под наблюдением ООН, как уже предлагали?и чью потерю...

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)

Root_in

А по стране летать? А в отпуск в Таиланд? Что за пессимистический настрой)

Крышень

Когда то гайдар орал зачем нам станки, надо будет купим за рубежом, зачем нам самолеты надо будет купим...