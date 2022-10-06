Linux стал опасен для дисплеев ноутбуков

Обновление ядра Linux оказалось опасно для графических ускорителей на базе Intel. Ошибка вредит подсветке и приводит к физическим повреждениям экрана.

Пользователи форума Framework призвали не обновлять ядро Linux до версии 5.19.12. При переходе на нее происходит конфликт драйверов, приводящий к частому миганию экрана и выходу из строя.

Неполадки коснулись только ноутбуков со встроенной графикой от Intel. ПК с чипами AMD и процессорами с архитектурой RISC-V и ARM работают нормально. Их причиной стала некорректная работа драйверов видеокарты.

Пользователи обнаружили проблему в коде компонентов системы энергосбережения. Они некорректно управляют подсветкой, вызывает частые мигания, что впоследствии приводит к физической поломке экрана.

Избежать неполадок можно отключив интегрированную видеокарту и перейти на дискретную. Если ее нет, то остается дожидаться версии ядра 5.19.13 для своего дистрибутива. Она начала распространяться 4 октября 2022 и там эта ошибка устранена.