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Linux стал опасен для дисплеев ноутбуков

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление ядра Linux оказалось опасно для графических ускорителей на базе Intel. Ошибка вредит подсветке и приводит к физическим повреждениям экрана.

Пользователи форума Framework призвали не обновлять ядро Linux до версии 5.19.12. При переходе на нее происходит конфликт драйверов, приводящий к частому миганию экрана и выходу из строя. 

Неполадки коснулись только ноутбуков со встроенной графикой от Intel. ПК с чипами AMD и процессорами с архитектурой RISC-V и ARM работают нормально. Их причиной стала некорректная работа драйверов видеокарты.

Пользователи обнаружили проблему в коде компонентов системы энергосбережения. Они некорректно управляют подсветкой, вызывает частые мигания, что впоследствии приводит к физической поломке экрана.

Избежать неполадок можно отключив интегрированную видеокарту и перейти на дискретную. Если ее нет, то остается дожидаться версии ядра 5.19.13 для своего дистрибутива. Она начала распространяться 4 октября 2022 и там эта ошибка устранена.

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Да зачем. Россия очень сдержано ведет боевые действия. Я думаю что как только будет соприкосновение с...

mosquito__2010

Абсолютно всё не по факту, всё не верно и не точно ). Шиза на шизе ).