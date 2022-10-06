Украина стянула большие силы на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время специальной военной операции (СВО), заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области при том, что у них увеличивается число потерь, сказал ТАСС Рогов.

«Активность их вообще не снижалась, потерь у них все больше», — сказал он. При этом Рогов подчеркнул, что эти потери «быстро восполняются». «Нельзя сказать о сокращении какого-либо наступательного потенциала со стороны противника на запорожской линии боевого соприкосновения», — добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что Украина перебросила в Запорожскую область более 450 военнослужащих Сил специальных операций (ССО). По его словам, ВСУ как минимум трижды за сентябрь провели учения по переброске войск через Днепр.

Он уточнил, что до пяти групп ССО численностью 100-110 человек «с полной выкладкой, с очень хорошим обмундированием, с использованием ударно-разведывательных беспилотников, в том числе Bayraktar TB2, отрабатывали переброску войск через Днепр».