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Хакасские шаманы стали лечить от алкоголизма

Источник:
Sibnet.ru
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Шаман проводит обряд
Шаман проводит обряд
Фото: © ХГУ

Шаманы в Хакасии приспособились к современным условиям, они изменили и условия своей работы, и расширили направления, например, стали лечить алкоголизм, сообщат пресс-служба ХГУ.

«Функции шамана, посредника между миром духов и миром людей, увеличиваются в связи с развитием общественной жизни. В начале XX века шаман был лекарем инфекционных болезней, выполнял обряды умиротворения духов, находил пропавший скот, лечил женщин от бесплодия», – сказала научный руководитель исследования Юлия Корнеева.

#Оракул
Куда уходили шаманы

В современный период к добавились: излечение от наркотической и алкогольной зависимости, сопровождение умершего человека в загробный мир, выполнение свадебного обряда, предсказание будущего и его корректировка, решение судебных тяжб.

Шаманы изменились и внешне. Раньше они сами шили костюм и делали бубен, теперь заказывают в специализированных мастерских. Обряды стали проводить не только ночью, как раньше, а и днем. Некоторые для проведения обрядов оборудуют квартиры-лаборатории.

Данных о точном количестве шаманов в Хакасии нет. Но исследователи знают минимум пять известных в республике и за ее пределами шаманов.

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korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)