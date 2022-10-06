Хакасские шаманы стали лечить от алкоголизма

Шаманы в Хакасии приспособились к современным условиям, они изменили и условия своей работы, и расширили направления, например, стали лечить алкоголизм, сообщат пресс-служба ХГУ.

«Функции шамана, посредника между миром духов и миром людей, увеличиваются в связи с развитием общественной жизни. В начале XX века шаман был лекарем инфекционных болезней, выполнял обряды умиротворения духов, находил пропавший скот, лечил женщин от бесплодия», – сказала научный руководитель исследования Юлия Корнеева.

#Оракул Куда уходили шаманы

В современный период к добавились: излечение от наркотической и алкогольной зависимости, сопровождение умершего человека в загробный мир, выполнение свадебного обряда, предсказание будущего и его корректировка, решение судебных тяжб.

Шаманы изменились и внешне. Раньше они сами шили костюм и делали бубен, теперь заказывают в специализированных мастерских. Обряды стали проводить не только ночью, как раньше, а и днем. Некоторые для проведения обрядов оборудуют квартиры-лаборатории.

Данных о точном количестве шаманов в Хакасии нет. Но исследователи знают минимум пять известных в республике и за ее пределами шаманов.