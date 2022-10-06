Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что президент России Владимир Путин «все глубже ведет страну по пути изоляции». Но Евросоюз готов искать дипломатическое решение конфликта на Украине.

«Речь, которую он произнес, и мысли, которые он озвучил, представляли собой почти сюрреалистический коктейль из диких угроз, конспирологического мышления и фантазийных обид. Это был человек, который настолько изолирован, что тонет в чувстве жертвы и потерял связь с реальностью», — написал Боррель в блоге на сайте Евросоюза про обращение Путина перед подписанием договоров о присоединении четырех экс-украинских регионов.

По мнению Борреля, Путин «закрыл дверь для диалога, дипломатии и минимального чувства человечности». «Он только еще больше ведет свою страну по пути войны, эскалации и изоляции. И это, безусловно, тревожно», — написал глава дипломатии ЕС.

В то же время Евросоюз готов добиваться дипломатического решения конфликта, «если обстоятельства вернутся, чтобы сделать это осмысленным образом».