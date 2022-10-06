НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Сердце пармы» с Пускепалисом выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
354 0
Фото: © кадр из фильма «Сердце пармы»

Историческая драма «Сердце пармы» выходит в прокат в четверг, 6 октября. Российский фильм претендует стать лидером по кассовым сборам.

«Сердце пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В основе сюжета лежат реальные исторические события второй половины XV века. Русский князь Михаил полюбил юную Тичерть, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Героям ради любви приходится проходить страшные испытания.

Фильм заранее называют фаворитом кинопроката, поскольку у него практически нет конкуренции. К тому же у картины мощная рекламная компания и достойный актерский состав. Главные роли в «Сердце пармы» сыграли Александр Кузнецов, Елена Ербакова и Сергей Пускепалис, который 20 сентября погиб в ДТП.

Среди других ярких премьер недели — астралийский зомби-боевик «Безумная дорога», испанский детектив «Хранитель тайн», ретро-драма «Пассажиры ночи».

Еще по теме
Фильм «Русские на Мариенплац» эксклюзивно вышел в Wink
Объявлена дата премьеры российского фильма «Вызов»
Видеосервис Wink представил новинки октября
Netflix показал превращение Аны де Армас в Монро
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
63
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
47
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
31
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
24
Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным
21
Маск предложил мирный план разрешения конфликта на Украине