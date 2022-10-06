Фильм «Сердце пармы» с Пускепалисом выходит в прокат

Историческая драма «Сердце пармы» выходит в прокат в четверг, 6 октября. Российский фильм претендует стать лидером по кассовым сборам.

«Сердце пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В основе сюжета лежат реальные исторические события второй половины XV века. Русский князь Михаил полюбил юную Тичерть, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Героям ради любви приходится проходить страшные испытания.

Фильм заранее называют фаворитом кинопроката, поскольку у него практически нет конкуренции. К тому же у картины мощная рекламная компания и достойный актерский состав. Главные роли в «Сердце пармы» сыграли Александр Кузнецов, Елена Ербакова и Сергей Пускепалис, который 20 сентября погиб в ДТП.

Среди других ярких премьер недели — астралийский зомби-боевик «Безумная дорога», испанский детектив «Хранитель тайн», ретро-драма «Пассажиры ночи».