Второе бабье лето придет в Сибирь

Второе за осень бабье лето наступит в Новосибирской, Томской, Омской областях и Алтайском крае, в регионах потеплеет до 16-22 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее заметные изменения погоды ожидают юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области. Еще в ночь на 4 октября там были заморозки до минус 11 градусов, а в ближайшие ночи будет уже 8-9 градусов тепла. Дневная температура тоже очень повысится», — сказал ТАСС Вильфанд.

Так, в пятницу в Томской области будет 15-16 градусов, в Омской — 17-20 градусов, в Новосибирской — 10-15 градусов, в Алтайском крае — 19-22 градусов. Хорошая погода будет стоять в выходные.

Дождей в этих регионах в ближайшие дни не ожидается. «Очень приятная погода. Настоящее бабье лето», — добавил синоптик. Теплые летние дни стояли в Сибири в середине сентября.