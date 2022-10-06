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Второе бабье лето придет в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Второе за осень бабье лето наступит в Новосибирской, Томской, Омской областях и Алтайском крае, в регионах потеплеет до 16-22 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее заметные изменения погоды ожидают юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области. Еще в ночь на 4 октября там были заморозки до минус 11 градусов, а в ближайшие ночи будет уже 8-9 градусов тепла. Дневная температура тоже очень повысится», — сказал ТАСС Вильфанд.

Так, в пятницу в Томской области будет 15-16 градусов, в Омской — 17-20 градусов, в Новосибирской — 10-15 градусов, в Алтайском крае — 19-22 градусов. Хорошая погода будет стоять в выходные.

Дождей в этих регионах в ближайшие дни не ожидается. «Очень приятная погода. Настоящее бабье лето», — добавил синоптик. Теплые летние дни стояли в Сибири в середине сентября.

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Siberian sinner

Репарации выплачиваются страной, принявшей капитуляцию, ибо Vae Victis!, как говорили древние.Россия...

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩

nicollaich

А сколько должна Украина ДНР и ЛНР за период с 2014-го года?Польшу и Германию этот вопрос не волнует?

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)