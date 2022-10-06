ОПЕК+ назло Западу сократит добычу нефти

Члены организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ единогласно решили сократить суточную добычу нефти на 2 миллиона баррелей с ноября, говорится в коммюнике по итогам встречи представителей государств-участников.

«Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК», — приводит РИА Новости тест документа.

Там говорится, что решение ОПЕК+ принято «с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти!», а также согласно упреждающему подходу альянса.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. В декабре вступят в силе санкции ЕС, запрещающие импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.

Мировые цены начали расти из-за ожиданий дефицита нефти на рынке. Белый дом заявил, что США в следующем месяце выпустят на рынок десять миллионов баррелей из стратегических резервов.

Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих.