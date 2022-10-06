НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ОПЕК+ назло Западу сократит добычу нефти

Источник:
РИА Новости
878 12
Фото: © Sibnet.ru

Члены организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ единогласно решили сократить суточную добычу нефти на 2 миллиона баррелей с ноября, говорится в коммюнике по итогам встречи представителей государств-участников.

«Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК», — приводит РИА Новости тест документа.

Там говорится, что решение ОПЕК+ принято «с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти!», а также согласно упреждающему подходу альянса.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. В декабре вступят в силе санкции ЕС, запрещающие импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.

Мировые цены начали расти из-за ожиданий дефицита нефти на рынке. Белый дом заявил, что США в следующем месяце выпустят на рынок десять миллионов баррелей из стратегических резервов.

Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих.

Еще по теме
Самозанятым разрешат оформлять больничные
«Госуслуги» дали возможность пожаловаться на ошибочный долг
Юань впервые стал популярнее доллара в России
Аналитик перечислил способы спасения долларовых сбережений
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Обсуждение (12)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Siberian sinner

Репарации выплачиваются страной, принявшей капитуляцию, ибо Vae Victis!, как говорили древние.Россия...

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩

nicollaich

А сколько должна Украина ДНР и ЛНР за период с 2014-го года?Польшу и Германию этот вопрос не волнует?

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)