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«Госуслуги» дали возможность пожаловаться на ошибочный долг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Портал «Госуслуг» запустил сервис, с помощью которого можно будет подать заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и оспорить ошибочный штраф, сообщает пресс-служба Минцифры.

Эта услуга может оказаться полезной, если, например, заявителю пришел долг человека с полностью совпадающими фамилией, именем и отчеством. Такие случаи встречаются довольно часто.

Тогда пользователь портала должен выбрать услугу «Подача заявлений и ходатайств в ФССП», где в пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

Далее нежно ввести номер исполнительного производства, указать поясняющие факты, а также загрузить документы, подтверждающие отсутствие отношения к долгу.

Услуга появилась в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». С его помощью можно удостовериться в отсутствии долгов и ограничений из-за непогашенных задолженностей, а также погасить долги и подать обращения о продлении сроков исполнительного производства.

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