Самозанятым разрешат оформлять больничные

Минтруда России разработало модель добровольного социального страхования для самозанятых, благодаря которой они получат возможность оформлять больничные, сообщила пресс-служба ведомства.

Пособие по временной нетрудоспособности, согласно схеме, сможет достигать 32,4 тыс. рублей в месяц, а стоить примерно 15 тысяч рублей в год, то есть ежемесячный взнос составит 1247 рублей.

«Размер выплаты по больничному в предлагаемой модели страхования будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты им взносов. При этом в стаже самозанятого будет учитываться и тот период, который был отработан по трудовому договору в прошлом», — рассказал заместитель Минтруда Андрей Пудов.

Если же самозанятый долго не пользуется выплатами по добровольному социальному страхованию, то снижается и размер взносов — после 18 месяцев без страховых случаев к размеру взносов применят понижающий коэффициент 0,9, после двух лет — 0,7.