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Сменившая флаг фигуристка Талалайкина вернулась в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Фигуристка Мария Талалайкина, в прошлом сезоне решившая выступать за Италию, возвращается в Россию и под ее флаг, сообщил тренер Евгений Рукавицын.

Федерация фигурного катания на коньках России отпустила Талалайкину в Италию в конце 2021 года. Спортсменка стала сотрудничать с Ангелиной Туренко, работающей в городе Энья, и могла выступать за итальянскую сборную с 1 июня 2022 года.

«Да, Талалайкина выразила желание вновь тренироваться в моей группе. Я дал согласие. Она будет выступать за Россию. Ее тренировочным процессом будет заниматься Галина Кашина», — цитирует Рукавицына «Р-Спорт».

Фигуристке 20 лет. Она бронзовый призер этапов и финала Кубка России. На чемпионате страны сезона-2021 заняла девятое место.

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