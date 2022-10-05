Американский историк обвинил США в подрыве «Северных потоков»

Соединенные Штаты виноваты в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», уверен американский историк Эрик Цуэссе.

«Тот факт, что правительство США взорвало "Северные потоки ", протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их "дипломатическими" путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — приводят «Известия» слова эксперта, сказанные им в интервью турецкому телеканалу Haber 7.

По его убеждению, природный газ России является куда более подходящим для промышленности стран Европы, чем поставляемый из-за океана сжиженный газ. При этом Москва — это естественный поставщик газа для Евросоюза, заметил Цуэссе, напомнив о ее географическом положении.

«Отныне европейские страны будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены», — отметил Цуэссе.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы мощные взрывы.