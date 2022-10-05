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Новые петроглифы нашли в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые нашли новые древние изображения (петроглифы) на скалах близ села Верхнеусинское Красноярского края, сообщает Русское географическое общество.

Специалисты изучили две писаницы — «Нистафоровка. Петроглифы 1» и «Нистафоровка. Петроглифы 2». Там они обнаружили наскальные изображения животных, людей, знаков и символов. Десять петроглифов нашли впервые. Обнаруженные рисунки выполнены охрой.

«Все петроглифы разновременные. Они охватывают интервал от эпохи ранней бронзы до средневековья – II тысячелетие до нашей эры - I тысячелетие нашей эры», — сказал известный красноярский археолог, специалист по древней наскальной живописи, член РГО Александр Заика.

Название «петроглифы» произошло от греческого «петрос» — камень и «глифо» — писать. Это изображения в технике выбивки, гравировки или прошлифовки, контррельефно углубленные на камне, а также изображения, выполненные краской.

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Наука #Наука #Красноярск
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