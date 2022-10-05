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Джоли подала иск о домашнем насилии против Брэда Питта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против бывшего мужа Брэда Питта в рамках судебного разбирательства о продаже винодельни.

Иск о домашнем насилии построен на давнем инциденте, когда в 2016 году Джоли и Питт вместе с детьми летели на частном самолете. Актер был нетрезвый, вел себя агрессивно и облил супругу и детей алкоголем.

В судебных документах раскрываются подробности скандала супругов в самолете. В них сообщается, что «Питт душил одного из детей и ударил другого по лицу», а также «схватил Джоли за голову и потряс ее», пишет The New York Times.

По данным издания, Джоли решила судиться с Питтом в ответ на разбирательства о продаже винодельни — актер в суде обвинял бывшую супругу, что та продала свою долю бизнеса, чтобы навредить его репутации.

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