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Юань впервые стал популярнее доллара в России

Источник:
Sibnet.ru
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Доллары, юани и калькулятор на столе
Фото: © Бесплатный фотобанк / CC BY-NC-SA 2.0

Объем торгов в паре юань-рубль на Мосбирже впервые превысил оборот по долларам. Это связано с падением популярности американской валюты.

В понедельник и вторник юань впервые стал самой популярной валютой на Мосбирже. Но этот факт скорее говорит о падении интереса к американской валюте, чем о росте интереса к китайской.

«70 миллиардов рублей, проторгованные вчера в юане, — это вполне средний объем по нынешним временам», — цитирует РБК ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина.

По его словам, в дальнейшем объем торгов в паре доллар-рубль продолжит снижаться. К этому могут привести ожидания блокировки торгов долларом и евро, когда инвесторы спешат продать американскую валюту.

В паре юань-рубль тенденция к увеличению оборотов, напротив, сохраняется. Эксперты отмечают рост предложения китайской валюты со стороны дочерних иностранных банков, а также со стороны нефинансовых организаций.

«Все это указывает на то, что в России юань становится все более популярной иностранной валютой и для бизнеса, и для населения», — сделал вывод аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Он допустил, что через какое-то время именно китайский юань станет основной торговой валютой на российском внутреннем рынке.

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