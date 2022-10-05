МИД России вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о «категорической неприемлемости развития ситуации» вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Москва рассчитывает, что казахстанская сторона «примет меры к скорейшей окончательной высылке» Врублевского, говорится в комментарии Захаровой.

Посол Украины 21 августа в интервью казахстанскому блогеру заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских, так как «чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

Власти Казахстана выразил протест послу Украины в связи с его высказываниями. Официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Врублевский принес извинения за свои высказывания. Российские СМИ сообщили, что Врублевский выдворен из Казахстана по требованию властей.

Позднее Смадияров сообщил, что Казахстан не предъявлял требований о выдворении Врублевского, а украинский дипломат находится в отпуске. Теперь он вернулся в Казахстан и даже посетил ряд дипломатических приемов в Астане в качестве главы посольства, отметила Захарова.