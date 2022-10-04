При выборе тыквы на рынке или в магазине, стоит обратить внимание на хвостик, пятнышки и на ряд других внешних характеристик, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Тыквы очень питательны, при этом богаты витаминами С и В, магнием и калием, а еще в них много клетчатки, необходимой для здорового пищеварения. Фактически этот яркий овощ является вторым после моркови источником альфа-каротина.

В тыкве содержатся волокна, которые благотворно влияют на пищеварительную систему. Клетчатка участвует в поддержании здоровья кишечной микробиоты, укрепляя иммунную систему и защищая организм от болезней.

А еще это универсальный в кулинарии овощ. Ее можно есть сырой, например, добавляя в смузи, а также жарить, варить, сушить, мариновать.

Как выбрать тыкву

Лучше выбирать небольшой плод, не больше пяти килограммов, иначе его будет сложно хранить. К тому же небольшие плоды отличаются большей сладостью, мягкостью, крупные — более водянистые, сухие, могут горчить.

При покупке стоит выбрать тыкву с легким восковым налетом. Это естественное защитное покрытие растения, которое стирается при транспортировке. Если оно сохранилось, значит, плод свежий, только с грядки.

При внешнем осмотре также необходимо обратить внимание на хвостик. У спелой тыквы он темный и сухой.

Вмятины на овощи, темные или розовые пятна свидетельствуют о том, что мякоть тыквы поразила гниль и лучше отказаться от покупки.

При разрезе мякоть у овоща должна быть упругой, мясистой, яркой, равномерно окрашенной, с приятным запахом.