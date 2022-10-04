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Санврачи объяснили, как выбрать тыкву

Источник:
Sibnet.ru
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При выборе тыквы на рынке или в магазине, стоит обратить внимание на хвостик, пятнышки и на ряд других внешних характеристик, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Тыквы очень питательны, при этом богаты витаминами С и В, магнием и калием, а еще в них много клетчатки, необходимой для здорового пищеварения. Фактически этот яркий овощ является вторым после моркови источником альфа-каротина.

В тыкве содержатся волокна, которые благотворно влияют на пищеварительную систему. Клетчатка участвует в поддержании здоровья кишечной микробиоты, укрепляя иммунную систему и защищая организм от болезней.

А еще это универсальный в кулинарии овощ. Ее можно есть сырой, например, добавляя в смузи, а также жарить, варить, сушить, мариновать.

Как выбрать тыкву

Лучше выбирать небольшой плод, не больше пяти килограммов, иначе его будет сложно хранить. К тому же небольшие плоды отличаются большей сладостью, мягкостью, крупные — более водянистые, сухие, могут горчить.

При покупке стоит выбрать тыкву с легким восковым налетом. Это естественное защитное покрытие растения, которое стирается при транспортировке. Если оно сохранилось, значит, плод свежий, только с грядки.

При внешнем осмотре также необходимо обратить внимание на хвостик. У спелой тыквы он темный и сухой.

Вмятины на овощи, темные или розовые пятна свидетельствуют о том, что мякоть тыквы поразила гниль и лучше отказаться от покупки.

При разрезе мякоть у овоща должна быть упругой, мясистой, яркой, равномерно окрашенной, с приятным запахом. 

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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

AlexEvil

Да кому нежен ваш бакалавриат и магистратура ?? Чушь полнейшая....Угробили одну из самых сильных в мире...

Uynachalnica

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