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Нобелевскую премию по физике дали за запутанные фотоны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Нобелевский комитет

Французу Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер получили Нобелевскую премию по физике за то, что «расчистили путь» для создания квантовых компьютеров.

Премия присуждена за «эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации», говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Эксперименты Аспе, Клаузера и Цайлингера показали, что в запутанном состоянии фотоны ведут себя как единое целое, даже когда разделены, Таким образом, они «расчистили путь для новых технологий» — квантовых компьютеров и сетей, а также безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием, отметил Нобелевский комитет.

Днем ранее был назван нобелевский лауреат по медицине. Им стал шведский биолог Сванте Паабо. Награды. Он удостоился награды за изучение «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». Ему, в частности, удалось удалось секвенировать геном денисовца (Homo denisovensis).

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Наука #Наука
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