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Продажи успокоительных выросли в России

Источник:
«Известия»
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Женщина в аптеке возле витрины
Фото: © Sibnet.ru

Продажи успокоительных препаратов в России за последнюю неделю выросли на 11%. Клиенты аптек также стали покупать больше антидепрессантов и транквилизаторов.

Продажи успокоительных препаратов выросли в России за неделю с 21 по 28 сентября, это больше на 11% по сравнению с предыдущей семидневкой, пишут «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс».

Также аналитики говорили о росте спроса на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики еще в августе-сентябре. Их стали покупать на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты наблюдается с конца февраля.

Медики объясняют, что в последние несколько месяцев многие россияне столкнулись с быстрыми изменениями в жизни, к которым оказались не вполне готовы. Тревожно-депрессивные симптомы у некоторых людей становятся настолько острыми, что многие обращаются за помощью к врачу, отметил кандидат медицинских наук Михаил Гаврилов.

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По его словам, напомнил, что антидепрессанты часто действуют не сразу, а имеют накопительный эффект, срабатывая через одну-две недели после начала приема.

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Топ комментариев

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

Козырь дивный

Молодец! Речь уже идет не о новых территориях а как бы путинским сохранить власть ))))

Danilon

Путин о ТАКИХ традиционных семейных ценностях говорил ? Брак ради компенсации ? Как мы до этого дожили...