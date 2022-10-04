Продажи успокоительных выросли в России

Продажи успокоительных препаратов в России за последнюю неделю выросли на 11%. Клиенты аптек также стали покупать больше антидепрессантов и транквилизаторов.

Продажи успокоительных препаратов выросли в России за неделю с 21 по 28 сентября, это больше на 11% по сравнению с предыдущей семидневкой, пишут «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс».

Также аналитики говорили о росте спроса на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики еще в августе-сентябре. Их стали покупать на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты наблюдается с конца февраля.

Медики объясняют, что в последние несколько месяцев многие россияне столкнулись с быстрыми изменениями в жизни, к которым оказались не вполне готовы. Тревожно-депрессивные симптомы у некоторых людей становятся настолько острыми, что многие обращаются за помощью к врачу, отметил кандидат медицинских наук Михаил Гаврилов.

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По его словам, напомнил, что антидепрессанты часто действуют не сразу, а имеют накопительный эффект, срабатывая через одну-две недели после начала приема.