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Полет Анны Кикиной на Crew Dragon покажут в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вечером в среду полетит на американском корабле Crew Dragon на МКС, онлайн покажет Роскосмос.

Она станет пятой женщиной-космонавтом в России (не считая актрисы Юлии Пересильд) и первым российским космонавтом, который полетит на корабле Илона Маска Crew Dragon.

Анна Кикина десять лет ждала своего полета и готовилась к нему в Центре подготовки космонавтов. Девушка возьмет с собой на МКС символ Новосибирска — игрушку Городовичка.

Запуск корабля Crew Dragon из Космического центра имени Кеннеди планируется 5 октября в 19.00 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 6 октября в 23.57 (мск). Роскосмос проведет онлайн-трансляцию старта космического корабля.

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Наука #Космос #Новосибирск
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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

mosquito__2010

Вот люди. По своей продажной душенке других мерят. Позорники.

Danilon

Путин о ТАКИХ традиционных семейных ценностях говорил ? Брак ради компенсации ? Как мы до этого дожили...