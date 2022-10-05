Полет Анны Кикиной на Crew Dragon покажут в прямом эфире

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вечером в среду полетит на американском корабле Crew Dragon на МКС, онлайн покажет Роскосмос.

Она станет пятой женщиной-космонавтом в России (не считая актрисы Юлии Пересильд) и первым российским космонавтом, который полетит на корабле Илона Маска Crew Dragon.

Анна Кикина десять лет ждала своего полета и готовилась к нему в Центре подготовки космонавтов. Девушка возьмет с собой на МКС символ Новосибирска — игрушку Городовичка.

Запуск корабля Crew Dragon из Космического центра имени Кеннеди планируется 5 октября в 19.00 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 6 октября в 23.57 (мск). Роскосмос проведет онлайн-трансляцию старта космического корабля.