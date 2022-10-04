НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Видеосервис Wink представил новинки октября

Источник:
Sibnet.ru
387 0
Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис Wink в октябре пополнится закрученными детективами, боевиками, психологическими драмами и романтическими фильмами с открытым финалом.

Фильмы

«Темные очки» (13 октября). Фильм расскажет о серии жестоких нападений на молодых эскортниц в Риме. Одной из жертв удается выжить, но она теряет зрение. Девушка пытается приспособиться к жизни во тьме, но не может скрыться ее от преследований серийного убийцы.

«Белый слон» (13 октября). Криминальный боевик собрал звездный актерский состав: Майкла Рукера, Ольгу Куриленко, Брюса Уиллиса. По сюжету, бывший пехотинец нарушает собственный кодекс, чтобы спасти свидетельницу преступления, за которой охотится мафия.

«После. Долго и счастливо» (14 октября). Недавна вышедшая в кинотеатрах драма продолжит историю любви Тессы и Хардина. Повзрослевшим героям придется пройти новые испытания, чтобы убедиться в своих чувствах.

«Кэт» (15 октября). Российский авторский фильм режиссера Бориса Акопова расскажет о девушке Кате, перед которой встает выбор — материнство или карьера. Героиня до рождения ребенка работала эскортницей, а отец малыша — один из ее состоятельных клиентов. Сутенер же требует от девушки вернуть долг, накопившийся за время декрета.

«Лена и справедливость» (20 октября). Социально-романтическая комедия, события которой разворачиваются в российской глубинке. Главная героиня — продавщица Лена. Она будет бороться за свое счастье выйти замуж за мигранта, потерявшего документы.

Сериалы

«Детективный синдром» (6 октября). Сериал рассказывает о сыщике-самоучке. Павел (Аристарх Венес) живет в неполной семье, работает курьером, но чувствует в себе стремление к расследованиям. Потерпев неудачу в поиске причин исчезновения отца, он оказывается втянутым в криминальную историю — у него украли сумку с большим деньгами криминального авторитета.

«Кукольник» (14 октября). Российский сериал, действие которого развернется в туманном Питере. Следователь Антонина Афинская (Ольга Филиппова) хочет отказаться от карьеры и заняться семьей, но между ней и личным счастьем встает серийный маньяк по прозвищу Кукольник. Героине придется взять за дело, прежде чем уйти на отдых.

Еще по теме
Первые серии «Надвое» появились в Wink
Новые каналы включат для абонентов Ростелекома
Wink предложил выгодную подписку на онлайн-кинотеатры
Сериал «Стая» вышел эксклюзивно в Wink
смотреть все
Культгид #Wink #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Глава Дагестана нецензурно оценил методы мобилизации
Обсуждение (0)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Самое обсуждаемое
63
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
31
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
23
Зеленский отказался от переговоров с Путиным
23
Россия создаст космический скафандр с экзоскелетом
22
Путин подпишет договоры о вступлении в Россию новых регионов