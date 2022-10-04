Представитель министерства иностранных дел Польши предложил российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву отмежеваться от политики России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел в понедельник. Там представитель МИД «совершил вопиющую провокацию, предложив послу в обмен на некую "поддержку" властей Польши публично выступить против специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине и отмежеваться от политики нашей страны в целом», сказала Захарова.

По ее словам, в ответ Андреев предложил польскому дипломату «не тратить время зря и изложил позицию по событиям на Украине».

«Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики», — отметила представитель МИД России.

Захарова подчеркнула, что это не единственный случай такого рода. «Западные контрагенты начали все активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде "переманить" на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод"», — пояснила она.