НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Польша предложила послу России в обмен на «выгоды» осудить СВО

Источник:
ТАСС
552 2
Здание МИД Польши
Здание МИД Польши
Фото: Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Представитель министерства иностранных дел Польши предложил российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву отмежеваться от политики России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел в понедельник. Там представитель МИД «совершил вопиющую провокацию, предложив послу в обмен на некую "поддержку" властей Польши публично выступить против специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине и отмежеваться от политики нашей страны в целом», сказала Захарова.

По ее словам, в ответ Андреев предложил польскому дипломату «не тратить время зря и изложил позицию по событиям на Украине».

«Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики», — отметила представитель МИД России.

Захарова подчеркнула, что это не единственный случай такого рода. «Западные контрагенты начали все активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде "переманить" на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод"», — пояснила она.


Еще по теме
Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным
Совфед одобрил присоединение четырех экс-украинских регионов
Украинский план Илона Маска: политика, бизнес или пиар?
Кадыров попросился в книги рекордов из-за количества санкций
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Глава Дагестана нецензурно оценил методы мобилизации
Обсуждение (2)
Картина дня
Совфед одобрил присоединение четырех экс-украинских регионов
Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным
Проезд по платным дорогам подорожает в два раза
Нобелевскую премию по физике дали за запутанные фотоны
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

korvinsS

За твой конечно они тебе позвонят и деньги потребуют на ремонт)

Uynachalnica

Там лента должна быть между коробкой и приемником.

Uynachalnica

Вот, вот, нашли у кого спрашивать!