Совфед одобрил присоединение четырех экс-украинских регионов

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил федеральные конституционные законы о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Решение было принято единогласно. На заседании присутствовали 153 сенатора из 200.

«Наши новые соотечественники становятся российскими гражданами навсегда и могут быть уверены в том, что Россия защитит, поддержит, поддержит их при любых условиях. Это святой долг нашей страны», — заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Процедура принятия в состав новых территорий завершится внесением поправок в Конституцию России.

Накануне, 3 октября, Госдума также ратифицировала договоры о вхождении в состав России новых территорий, а также одобрила соответствующие законы. В Совфед войдут восемь сенаторов от новых территорий.