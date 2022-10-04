СТС рассекретил ведущего и героев шоу «Маска. Танцы»

Музыкант Юрий Музыченко стал ведущим шоу «Маска. Танцы», премьера проекта состоится на канале СТС 9 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

«Это совершенно новый экспириенс и необычный вызов. На сцене всегда был защищен инструментами, музыкой, сценическим образом. А здесь только я и предлагаемые обстоятельства: просто один на один с шоу», — сказал Музыченко о своем дебюте ведущего.

Новое шоу — аналог проекта «Маска», выходившего на НТВ. В «Маске. Танцы» выступят 14 звезд, а жюри с помощью подсказок будут угадывать, кто скрывается за маской.

По правилам проекта все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.

Ранее имена четырех судей проекта были озвучены. Это Сергей Светлаков, Клава Кока, Егор Дружинин, Тимур Родригез. Теперь стало известно, что пятым членом жюри стала Мария Горбань.

Также телеканал СТС показал костюмы некоторых участников. Среди масок — Зебра, Морской конек, Ящерица, Дракон.

Проект «Маска. Танцы» будет выходит на СТС по воскресеньям в 17.00, премьера — 9 октября.