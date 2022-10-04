Сотовые сети «Мегафон» и Yota объединят розничные сети до конца 2023 года, некоторые офисы Yota уже снимают вывески с дверей. Оператор считает, что это позволит сократить треть расходов на развитие, сохранив при этом высокий уровень качества обслуживания.

«"Мегафон" и Yota объединяют торговые сети. Проект по объединению торговых сетей двух операторов завершится до конца 2023 года. Он позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%», — сообщили «ТАСС» в пресс-службе «Мегафон».

Объединение включает в себя не только слияние салонов связи, но и открытие совместных кобрендинговых офисов, где можно будет проконсультироваться по любому вопросу, касающемуся операторов и услуг.

Телеграм-канал Mobile-Review обратил внимание, что некоторые салоны связи Yota уже сняли вывески с дверей и заменили их наклейками «Мегафон», рекламирующими услуги обоих операторов.

Yota — дочерняя компания «Мегафон». Объединение салонов связи приведет только к их слиянию и не скажется на услугах связи.