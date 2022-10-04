Случаи смертей мобилизованных мужчин в учебных центрах зафиксировали в нескольких регионах, в том числе в Новосибирской области.

Мужчина умер во сне в пункте территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), причину устанавливают следственные органы, сообщила РБК уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

Подробности этой трагедии неизвестны. В новосибирском учебном центре размещены мобилизованные из Новосибирской, Иркутской областей, из Тувы и Красноярского края.

О случаях смертей стало известно и в других регионах. Депутат Госдумы РФ Максим Иванов сообщил изданию «Европейско-Азиатские новости»о том, что в Свердловской области, один мобилизованный умер от приступа, один убил себя, а одного отпустили домой, где он умер от цирроза печени.

Также местные СМИ сообщали о смерти от тромбоэмболии жителя Кабардино-Балкарии и смерти дальнобойщика на Дальнем Востоке, которого пьяным забрали из военкомата в полицию, где он умер, вероятно, от остановки сердца.

Минобороны РФ и следственные органы официально не сообщали о случаях смерти в учебных пунктах, где находятся мобилизованные.