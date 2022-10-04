НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Космонавт Анна Кикина записала для новосибирцев видеообращение

Источник:
Sibnet.ru
132 0

Космонавт из Новосибирска Аннна Кикина, которая в среду полетит на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon, записала видеообращение для земляков, его опубликовал мэр города Анатолий Локоть.

Запуск корабля Crew Dragon из Космического центра имени Кеннеди планируется 5 октября в 19.00 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 6 октября в 23.57 (мск).

Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который полетит именно на этом корабле. Она родилась и училась в Новосибирске. Кикина закончила школу №29 и университет водного транспорта.

Анна Кикина десять лет ждала своего полета и готовилась к нему в Центре подготовки космонавтов. Девушка возьмет с собой на МКС символ Новосибирска — игрушку Городовичка.

Еще по теме
Россия создаст космический скафандр с экзоскелетом
Новый астероид сблизится с Землей
Роскосмос опубликовал фото ЧП на «Северных потоках»
Телескоп «Джеймс Уэбб» заснял древние шаровые скопления звезд
смотреть все
Наука #Космос #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Глава Дагестана нецензурно оценил методы мобилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
Маск предложил мирный план разрешения конфликта на Украине
Кадыров попросился в книги рекордов из-за количества санкций
Гендиректор Запорожской АЭС сознался в связях с СБУ
Завод «Москвич» объявил поиск дилеров
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

usacomp

А на Конашенкова статья о фейках распространяется?

Snikolas

Зачем им дача, если можно все купить в магазине? тоже мне сравнение, на своем огороде все вкусней в разы,...

SimVoll

Тем тяжелее будет твое разочарование ...