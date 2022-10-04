Космонавт Анна Кикина записала для новосибирцев видеообращение

Космонавт из Новосибирска Аннна Кикина, которая в среду полетит на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon, записала видеообращение для земляков, его опубликовал мэр города Анатолий Локоть.

Запуск корабля Crew Dragon из Космического центра имени Кеннеди планируется 5 октября в 19.00 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 6 октября в 23.57 (мск).

Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который полетит именно на этом корабле. Она родилась и училась в Новосибирске. Кикина закончила школу №29 и университет водного транспорта.

Анна Кикина десять лет ждала своего полета и готовилась к нему в Центре подготовки космонавтов. Девушка возьмет с собой на МКС символ Новосибирска — игрушку Городовичка.