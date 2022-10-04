НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы полюбили удаленку

Источник:
Sibnet.ru
199 0
Фото: © Sibnet.ru

Большинство новосибирцев полюбили работу из дома, это оказалось гораздо удобней, чем работа в офисе, сообщает служба исследований hh.ru.

Только 4% работников из Новосибирской области разочаровались в удаленке – на их взгляд, этот формат оказался не столь удобным, как они думали. Еще 2% никогда и не любили работать удаленно, а 15%, наоборот, всегда предпочитали работать из дома.

73% новосибирцев после опыта дистанционной занятости изменили отношение к удаленке в лучшую сторону – они оценили преимущества.

Почти половина соискателей из Новосибирской области в первую очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно, 15% ищут работу в офисе. Остальным опрошенным не важно, где трудиться.

Еще по теме
Экономист сообщила о способах получения накопительной пенсии
Как подготовиться к собеседованию
Практически каждый второй новосибирец замерзает на работе
Власти обязали сохранять рабочие места мобилизованных
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Глава Дагестана нецензурно оценил методы мобилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
Маск предложил мирный план разрешения конфликта на Украине
Кадыров попросился в книги рекордов из-за количества санкций
Гендиректор Запорожской АЭС сознался в связях с СБУ
Завод «Москвич» объявил поиск дилеров
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
62
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
31
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
23
Зеленский отказался от переговоров с Путиным
22
Путин подпишет договоры о вступлении в Россию новых регионов
22
Подписан договор о вхождении новых регионов в состав России