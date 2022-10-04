Новосибирцы полюбили удаленку

Большинство новосибирцев полюбили работу из дома, это оказалось гораздо удобней, чем работа в офисе, сообщает служба исследований hh.ru.

Только 4% работников из Новосибирской области разочаровались в удаленке – на их взгляд, этот формат оказался не столь удобным, как они думали. Еще 2% никогда и не любили работать удаленно, а 15%, наоборот, всегда предпочитали работать из дома.

73% новосибирцев после опыта дистанционной занятости изменили отношение к удаленке в лучшую сторону – они оценили преимущества.

Почти половина соискателей из Новосибирской области в первую очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно, 15% ищут работу в офисе. Остальным опрошенным не важно, где трудиться.