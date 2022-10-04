Новосибирцы полюбили удаленку

Фото: © Sibnet.ru
Большинство новосибирцев полюбили работу из дома, это оказалось гораздо удобней, чем работа в офисе, сообщает служба исследований hh.ru.
Только 4% работников из Новосибирской области разочаровались
в удаленке – на их взгляд, этот формат оказался не столь удобным, как
они думали. Еще 2% никогда и не любили работать удаленно, а 15%, наоборот,
всегда предпочитали работать из дома.
73% новосибирцев после опыта дистанционной занятости
изменили отношение к удаленке в лучшую сторону – они оценили
преимущества.
Почти половина соискателей из Новосибирской области в первую
очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно, 15% ищут работу в
офисе. Остальным опрошенным не важно, где трудиться.