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Первые серии «Надвое» появились в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера сериала «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым состоялась в видеосервисе Wink, пользователям доступны две первые серии.

В центре сюжета два друга — весельчак Саша (Петров) и рациональный Костя (Козловский). Они приезжают на один день в Питер в командировку. Работа срывается, но Саша знакомится в соцсетях с девушками и отправляется веселиться. А Костя отправляется на ужин с девушкой Ирой, которую уволили с работы по его вине.

Поездка меняет жизнь обоих друзей: женатому Косте не дают покоя мысли о жизнерадостной тусовщице Ире, а бабник Саша влюбляется в скромную виолончелистку Настю, с которой знакомится уже в поезде из Питера в Москву.

«Можно было бы спокойно написать: "Эта история основана на жизни миллионов". Этим она мне, собственно говоря, и показалась интересной — она действительно если не про каждого, то почти про каждого», — говорил Данила Козловский в интервью RT на Русском.

Производством проекта занималась Продюсерская компания Валерия Тодоровского. Посмотреть первые две серии «Надвое» можно в видеосервисе Wink. Новые серии будут выходит по понедельникам.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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