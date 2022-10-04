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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Завод «Москвич» объявил поиск дилеров

Источник:
Sibnet.ru
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Автозавод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети, партнеров ищут в крупнейших городах России, сообщила пресс-служба компании.

«Москвич» открыл прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию. На первом этапе, который продлится по 21 октября, принимают предложения от кандидатов из 23 городов России.

В списке перечислены Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Ижевск, Набережные Челны, Саратов, Ставрополь, Оренбург, Тюмень и Кемерово.

«"Москвич" делает ставку на электромобили, поэтому один из обязательных критериев — готовность создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания», — говорится в предложении.

Также завод будет выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Завод «Москвич» был основан в 1930 году и выпускал автомобили под этим названием до начала 2000-х годов. В 1998 году площадку выкупил концерн Renault. В мае 2022 года активы перешли в собственность правительства Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о возрождении марки «Москвич».

Тема: Русские машины
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