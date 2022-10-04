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Аналитик перечислил способы спасения долларовых сбережений

Источник:
"Прайм"
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Риски хранения сбережений в безналичных долларах и евро повысились, и вкладчикам стоит задуматься о диверсификации имеющихся активов, сообщил аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов.

Вероятность ввода санкционных ограничений против финансовой системы РФ крайне высока, и это может затруднить биржевые торги валютами. Все это отражается на росте комиссий банков, они вводят дополнительные платежи для тех, кто продолжает держать доллары и евро на счетах.

В то же время эксперт не советует выводить сбережения со счетов, вкладывая их в покупку ненужных товаров.

«Покупка каких-либо товаров без особой на то необходимости, просто потому, что есть опасения относительно валютного курса или возможности использовать валюту в будущем, является не лучшим выходом из ситуации», — цитирует агентство «Прайм» Беспалова.

По его словам, можно рассмотреть изменение портфеля сбережений таким образом, чтобы долю тех инструментов, которые вызывают наибольшее опасения, сократить до минимума.

Диверсификация вкладов — разделение активов, их страхование от краха. Например, сохранение вкладов в разных валютах, или частично — в обезличенных металлических счетах, в накопительных или инвестиционных инструментах.

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