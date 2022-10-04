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Вышел тизер музыкального фильма «Огниво против Волшебной скважины»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Огниво против Волшебной скважины»

Фильм «Огниво против Волшебной Скважины» создан по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, создатели представили первый тизер-трейлер музыкального проекта.

Сюжет фильма повторят сюжет сказки, где солдат по просьбе ведьмы добывает волшебное огниво из-под земли, но оказывается сначала обманутым. Смекалкой и умом солдат добивается своего, а потом отправляется в Датское королевство, чтобы влюбить в себя принцессу.

В первом тизере-трейлере фильма «Огниво против Волшебной скважины» показали персонажей, которые исполнили главные роли. На экране живые актеры будут взаимодействовать с кукольными персонажами.

«Сначала мы хотели прибегнуть к трехмерному компьютерному моделированию. Но за неимением громадных бюджетов, как, например, у студии Disney, качество графики оставляло бы желать лучшего. Мы пошли другим путем – решено было использовать миниатюры декораций и кукол, но с современными возможностями композитинга, клинапа и физических эффектов», – рассказал режиссер Анджей Петрас.

Петрас отметил, что сюжет сказки Андерсена со всеми его перипетиями сохранен, но фабула изменена. Задачи переделать историю не было, главное – добавить ей глубины и дополнительных смыслов. Главная идея фильма – человек сам отвечает за свою судьбу.

Музыка станет основной движущей силой всего повествования. Авторы оригинальных текстов песен – Иван Стависский и сам режиссер Анджей Петрас.

Главные роли в музыкальной ленте исполнили Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Юлия Ауг, Сергей Барковский, Полина Войченко, Анджей Петрас. Премьера проекта на больших экранах состоится в 2023 году.

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