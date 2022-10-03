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Новое музыкальное шоу с Валдисом Пельшем выйдет на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Первый канал выпустит новое музыкальное шоу «Поем на кухне всей страной», вести его будет Валдис Пельш, сообщила в понедельник пресс-служба телеканала.

Новое вокальное шоу «Поем на кухне всей страной» вернет традиции застольного пения. В проекте будут участвовать обычные люди, а не профессиональные певцы. Петь группы участников будут хором, а самое проникновенный «хор» наградят 3 миллионами рублей.

Оценивает конкурсантов будет жюри, в составе которого Светлана Крючкова, Александр Семчев, Анатолий Журавлев, Жан Милимеров и Карина Андоленко. Ведущий — Валдис Пельш.

«Когда исполняется знакомая всем песня, а застольные песни именно такие – всем известные, ты уже заранее предполагаешь, как это будет звучать. Должен признаться, даже меня, человека весьма искушенного, поразил высочайший исполнительский уровень половины наших участников, а некоторые откровенно удивили нестандартным подходом и оригинальными аранжировками», — цитирует Пельша пресс-служба Первого канала.

Премьера музыкального шоу «Поем на кухне всей страной» состоится 9 октября в 18.50 на Перовом канале.

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