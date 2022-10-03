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Первые шаги самого смелого мануленка показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео из Новосибирского зоопарка с манулом Мией и ее самым отважным котенком, кадры были сняты летом, сейчас малыши уже подросли.

«С самого раннего детства у манулят уже проявляются их характеры и темперамент: кто-то любит быть поближе к маме, кто-то предпочитает проводить время в уютном и безопасном домике, а кто-то – самый настоящий непоседа и смельчак», — написал Паулов.

Героями видео стали самый смелый котенок из шестерки и заботливая мама Мия.

«Малыш-исследователь, бесстрашно отправляющийся в путешествие изучать окружающий его мир – вот он мамина гордость и головная боль! Ведь за такой любопытной крохой нужен глаз да глаз!», — написал автор видео.

Манул – редкое животное, находящееся на грани исчезновения. Он внесен в Красную книгу РФ. В Сибири дикий кот обитает в Республике Алтай, Тыве, Бурятии и юго-восточной части Забайкалья.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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