Первые шаги самого смелого мануленка показали на видео

Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео из Новосибирского зоопарка с манулом Мией и ее самым отважным котенком, кадры были сняты летом, сейчас малыши уже подросли.

«С самого раннего детства у манулят уже проявляются их характеры и темперамент: кто-то любит быть поближе к маме, кто-то предпочитает проводить время в уютном и безопасном домике, а кто-то – самый настоящий непоседа и смельчак», — написал Паулов.

Героями видео стали самый смелый котенок из шестерки и заботливая мама Мия.

«Малыш-исследователь, бесстрашно отправляющийся в путешествие изучать окружающий его мир – вот он мамина гордость и головная боль! Ведь за такой любопытной крохой нужен глаз да глаз!», — написал автор видео.

Манул – редкое животное, находящееся на грани исчезновения. Он внесен в Красную книгу РФ. В Сибири дикий кот обитает в Республике Алтай, Тыве, Бурятии и юго-восточной части Забайкалья.