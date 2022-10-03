Экономист сообщила о способах получения накопительной пенсии

Накопительную часть пенсии можно получить только по достижению определенного возраста, и «выбрать» единовременным платежом не всю сумму, объяснила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Трудовая пенсия по старости состоит из двух частей: страховой и накопительной. Страховую пенсию можно получить только при достижении пенсионного возраста. Накопительную часть женщины могут получить в 55 лет, а мужчины — в 60.

Накопительную пенсию можно получить тремя способами:

Единовременно, когда пенсионные накопления переводятся одним платежом. Но только в том случае, если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее от общей суммы страховой пенсии по старости.

Пожизненно, когда суммы выплачиваются ежемесячно, если размер накопительной части превышает 5% по отношению к общей сумме страховой пенсии по старости.

Срочно. В этом случае продолжительность выплаты пенсионер определяет самостоятельно. Минимум это 10 лет, если он платил добровольные взносы или материнский капитал был направлен на финансирование пенсии.

Пенсионные накопления также могут перейти по наследству в случае смерти застрахованного.

Кто может получить единовременную выплату

Если человек хочет забрать всю сумму накопительной пенсии сразу за несколько лет, ему нужно отправить заявление в Пенсионные фонд. Пока это сделать могут только:

Граждане 1967 года рождения. Они смогут получить выплаты, накопленные за период с 2002 по 2013 годы;

Мужчины с 1953 по 1966 годов рождения и женщины с 1957 по 1966 годов рождения. Они смогут получить выплаты, накопленные за период с 2002 по 2004 годы.

В эти годы граждане сами должны были делать пенсионные отчисления, или за них это должен был делать работодатель.

Получить информацию о размере и сумме накопительной части можно в бухгалтерии по месту работы. Для этого нужно заполнить заявление, а затем работодатель отправит его в ПФР. Можно сделать аналогичный запрос через сайт Госуслуг, в Пенсионном фонде, в МФЦ.