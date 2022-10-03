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Открывший денисовца биолог Сванте Паабо получил Нобелевскую премию

Источник:
Sibnet.ru
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Шведский биолог Сванте Паабо получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за изучение эволюции человека. Ученый секвенировал геном неандертальца и открыл ранее неизвестного древнего человека — денисовца.

Паабо получил премию «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Паабо называют основателем новой дисциплины — палеогенетики. Он разработал методы анализа ДНК древних людей. Ученый сумел секвенировать геном неандертальца. Еще одно сенсационное открытие биолога — доказательство существования денисовца, древнего человека, чьи останки были обнаружены на Алтае.

Работа Паабо доказывает, что архаичные последовательности генов наших вымерших родственников влияют на физиологию современных людей. Например, денисовская версия гена EPAS1 дает преимущество в выживании на большой высоте и распространена среди современных тибетцев. А гены неандертальцев влияют на иммунный ответ на различные типы инфекций.

Паабо 67 лет. Он сын биохимика Суне Бергстрема, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 1982 года.

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Топ комментариев

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

usacomp

А на Конашенкова статья о фейках распространяется?

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

ponhik78

С ядрён батоном он погорячился конечно же. А вот в остальном прав!!! Рохлиных и Трошиных что-то в СВО...