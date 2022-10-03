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Мужчины потеряли накопления на фоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый пятый опрошенный признался, что на фоне специальной военной операции на Украине сумма его накоплений снизилась, больше всего это коснулось мужчин, сообщается в исследовании ВЦИОМ.

Более трети россиян указали, что специальная военная операция и западные санкции не оказали существенного влияния на их накопления. Каждый пятый признался, что на фоне этих событий сумма его накоплений снизилась. Приумножить капитал смогли 5% сограждан.

Сокращение сбережений в большей степени коснулось мужчин (26% против 17% среди женщин). также меньше денег смогли сохранить 25-34-летние и 35-44-летние.

О том, что сбережений не было и нет, преимущественно говорили женщины (39% против 28% среди мужчин) и россияне старше 60 лет.

Экономические кризисы больнее всего бьют не по бедному населению, а по среднему классу. В разрезе поколений рациональнее других себя ведут пожилые, а зумеры и миллениалы больше паникуют, выяснили ранее исследователи «Ромир».

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Топ комментариев

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

usacomp

А на Конашенкова статья о фейках распространяется?

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

ponhik78

С ядрён батоном он погорячился конечно же. А вот в остальном прав!!! Рохлиных и Трошиных что-то в СВО...