Мужчины потеряли накопления на фоне СВО

Каждый пятый опрошенный признался, что на фоне специальной военной операции на Украине сумма его накоплений снизилась, больше всего это коснулось мужчин, сообщается в исследовании ВЦИОМ.

Более трети россиян указали, что специальная военная операция и западные санкции не оказали существенного влияния на их накопления. Каждый пятый признался, что на фоне этих событий сумма его накоплений снизилась. Приумножить капитал смогли 5% сограждан.

Сокращение сбережений в большей степени коснулось мужчин (26% против 17% среди женщин). также меньше денег смогли сохранить 25-34-летние и 35-44-летние.

О том, что сбережений не было и нет, преимущественно говорили женщины (39% против 28% среди мужчин) и россияне старше 60 лет.

Экономические кризисы больнее всего бьют не по бедному населению, а по среднему классу. В разрезе поколений рациональнее других себя ведут пожилые, а зумеры и миллениалы больше паникуют, выяснили ранее исследователи «Ромир».