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Вышел тизер девятой части «Елок» без Светлакова и Урганта

Источник:
Sibnet.ru
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Новый фильм «Елки 9» выйдет без героев Сергея Светлакова и Ивана Урганта, ключевая роль достанется Евгению Кулику.

Создатели «Елок» назвали девятый фильм «новой главой легендарной саги». Тизер не раскрывает сюжет, но показывает почти всех главных героев.

Главные роли в «Елках 9» сыграли Евгений Кулик, Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Александр Баширов, Виктория Агалакова, Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова.

Кулик также выступил шоураннером и креативным продюсером, он же вместе с Дмитрием Балуевым написал сценарий к продолжению франшизы.

Новая, девятая часть фильма «Елки» выйдет в прокат 1 декабря.

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