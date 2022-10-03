Юрист объяснил разницу между бронью и отсрочкой

Бронь и отсрочка от частичной мобилизации различаются по двум критериям — причинам и сроку, заявил юрист Леонид Ольшанский.

Отсрочка от мобилизации связана с временными причинами, после изменения которых человека могут мобилизовать. «Пример отсрочки — студент, который учится. Дать человеку получить образование — гуманный подход», — сказал Ольшанский в беседе на радиостанции «Говорит Москва».

Понятие брони связано с трудоустройством. Гражданин не подлежит частичной мобилизации, если он со своего рабочего места уже вносит вклад в обороноспособность страны, отметил юрист.

«Бронь дается тем, кто работает на важнейших производствах, необходимых для оборонной промышленности страны. <…> Это касается самых различных сфер. <…> Если эта отрасль народного хозяйства важна для экономики страны и для обороноспособности, эти специалисты должны работать», — объяснил Ольшанский.

Он подчеркнул, что забронированные работники вносят не меньший вклад в успех российских военных, чем бойцы, непосредственно сражающиеся на передовой.