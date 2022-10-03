Полиция попросила СК возбудить уголовное дело против Собчак

Ксения Собчак, по версии полиции, распространила фейк о государственной власти. Представление о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки направлено в Следственный комитет Москвы.

В полиции пояснили, что речь идет о недостоверной информации «про государственное финансирование фестивалей», сообщает ТАСС.

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет», — рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело просят завести по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.